«L'expertise ghanéenne pourrait aider le Sénégal à mieux gérer ses ressources pétrolières dans le futur », Président Macky Sall. Pour cette première visite au Sénégal du tout nouveau Président élu de la Ghana, il a été beaucoup question « de partage d'expériences ». Après avoir souhaité plein succès au successeur de John Dramani Mahama, le Président Macky Sall a, lors de la conférence de presse tenue à la Présidence, estimé que « cette visite d'amitié et de travail » est une occasion pour le Sénégal de bénéficier de l'expérience du Ghana dans la gestion de ses ressources énergétiques.

D'abord un rappel, la culture démocratique que partagent les deux pays. Ensuite, le Président Macky Sall, a souligné la vision commune du Ghana et du Sénégal, pour « l'émergence et la prospérité ».



« Une option qui passe nécessairement par le renforcement de la coopération économique, notamment la gestion de ressources naturelles. Un domaine dans lequel l'expertise ghanéenne pourrait aider le Sénégal à mieux gérer ses ressources dans le futur », a dit le Président Macky Sall.



Une demande bien accueillie par le Président Nana Akufo-Addo qui a fait remarquer que les deux pays ont les mêmes perspectives. "Nous cherchons à apporter la prospérité dans nos pays. Le temps est venu pour nous de travailler ensemble. Et je sais qu'avec M. Sall, nous avons de réelles chances de travailler ensemble. Ceci en incluant si possible la Gambie", souligne le Pr Nana Akufo-Addo.



Devenir un pays pétrolier a aussi son lot de risques. "Il faut voir comment nous organiser pour que le pays ne dépende pas de ce produit. Ces ressources doivent simplement nous renforcer dans nos stratégies" a dit l'hôte du Président ghanéen.



Les deux hommes d'Etat ont, enfin, dit leur solidarité à la Côte d'Ivoire qui traverse une mauvaise passe.



Si le Président Sall n'a pas caché son désir de faire bénéficier au Sénégal de l'expérience réussie du Ghana dans la gestion de ses ressources naturelles, il a aussi dit sa joie de voir le pays de son invité s'être fortement impliqué dans la résolution de la crise en Gambie.



