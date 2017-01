L'homme aux 86 femmes et 170 enfants est mort…

Un prêcheur nigérian qui avait au moins 86 femmes et 170 enfants est mort à l'âge de 93 ans. Mohammed Bello Abubakar est décédé chez lui d'une maladie non dévoilée. Une foule immense a assisté à ses funérailles dimanche.



Le quotidien nigérian Daily Trust a rapporté que le nombre de ses femmes étaient de 86 en 2008 au moment où les médias s'interessaient à lui mais que ce nombre a atteint 130 au moment de son décès. Certaines de ces femmes sont enceintes au moment de son décès.



La BBC avait rapporté en 2008 qu'il avait au moins 170 enfants mais le Daily Trust souligne qu'il laisse derrière lui au moins 203 enfants.



