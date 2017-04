L’homme d’affaires, Ndiagne Fall, interpellé à l’Aéroport Léopold Sédar Senghor : c’est pour une affaire de devises Depuis quelques heures, son nom est sur toutes les lèvres, à l’Aéroport Léopold Sédar Senghor ! Le célèbre et richissime homme d’affaires, Ndiagne Fall, adjucataire du marché des cartes d’identité biométriques, a été interpellé, ce mercredi, à l’Aéroport Léopold Sédar Senghor.



Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Avril 2017 à 08:00 | | 0 commentaire(s)|

L’ancien Conseiller spécial de l’ex-Président de la République, Abdoulaye Wade, a eu maille à pâtir avec la Douane sénégalaise pour une affaire de devises, selon toujours les sources de Actusen.com. A l’Aéroport de Dakar, les commentaires vont bon train. Tantôt, certains évoquent un montant de 300 millions F Cfa, tantôt d’autres avancent une somme largement inférieure à ce pactole.



«Ce qui est certain, c’est que l’homme d’affaires en question a été interpellé avec des devises dont des billets en euros, qu’il n’avait pas déclarées à la Douane sénégalaise”, confie une autre source. D’ailleurs, Ndiagne Fall aurait transigé, d’après une autre source généralement bien informée. Aussi, aurait-il été, finalement, libéré»



Pour ceux qui ne le savent pas, Ndiagne Fall est crédité d’avoir été, en 2003, déclaré par le Prcpe adjudicataire d’un marché de 14 milliards de francs Cfa pour la construction des abattoirs de Touba. «Ces montants ont été intégralement payés avant que s’ensuive un avenant. Dix ans après, ces abattoirs n’ont pas été livrés », révélait, en 2013, le journal Libération.



Lequel canard ajoutait : «Ndiagne Fall, c’est aussi le marché des passeports numérisés dont un rapport de la Cour des comptes déclarait irrégulier. Le gouvernement du Sénégal, par l’entremise du ministère de l’Intérieur, a signé un contrat avec Iris Corporation, société de droit malaisien dont le représentant au Sénégal est Ndiagne Fall. Le montant de ce marché s’élève à plus de 118 milliards de francs Cfa.



Par ailleurs renseigne le journal, Iris et son partenaire sénégalais ne se sont pas seulement limités à rafler le jackpot des passeports numérisés. Pour une modique somme, Wade avait attribué 150 hectares à son conseiller spécial, Ndiagne Fall. Ndiagne Fall s’est aussi fait une belle fortune dans les bassins de rétention, en raflant des marchés couverts du manteau d’appel d’offres douteux, à près de 4 milliards de F Cfa… ».



Actusen.com

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook