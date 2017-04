L’homme d’affaires Ousmane Diop Boston assomme Salam Diallo de violents coups de poing

Le chanteur Salam Diallo va-t-il trop loin ? Le leader du Nokoss Band et les femmes, une longue histoire. Ce n’est pas nouveau, Salam Diallo est un sacré coureur de jupons et l’a prouvé amèrement hier au parking de location et vente de voiture, D2A Automobile sis à sacré cœur.



En effet, une violente altercation a éclaté entre le chanteur et l’homme d’affaires Ousmane Diop connu sous le pseudo d’Aliace Boston,fiancé de Sophia Thiam… Dakarswagg vous en dit plus !



L’homme d’affaires n’a pas dû apprécier la relation secrète entre le chanteur et sa fiancée, la belle Sophia Thiam. Selon des témoins, c’était une scène de théâtre pour les conducteurs de motos, les automobilistes et des piétons qui se sont arrêtés, les yeux hagards et médusés, pour regarder ce spectacle qu’ils ont qualifié de honte. Pendant ce «spectacle de la honte», le responsable de l’établissement privé, alerté par les cris, est intervenu d’urgence pour calmer les ardeurs. En tout cas, la bagarre etait violente et on ressent bien à travers ces images, la colère du chanteur.



Pour rappel, le jour de la Saint valentin, Salam Diallo avait présenté aux téléspectateurs de la Tfm, la belle demoiselle comme étant...son épouse.



