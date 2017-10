« L’homme noir est paresseux », selon le pasteur nigérian David Oyedepo

David Oyedepo, le pasteur général de l’Église Living Faith Church Worldwide, pense que le plus grand défi de l’homme noir n’est pas la faillite intellectuelle, mais la paresse et l’incapacité de diriger sa faculté de penser vers la réalisation d’actifs bénéfiques pour son environnement immédiat.



Parlant lors de la 54e réunion du Comité des doyens des écoles de troisième cycle (CDPGS) dans les universités nigérianes, le pasteur a dit que son expérience avec les universitaires montre que beaucoup d’entre eux sont si fiers d’avoir acquis l’autorité dans leurs domaines de prédilection.



Dans ses mots, il a dit



Partout où je vais au Nigeria aujourd’hui, tout le monde continue à se plaindre que les choses ne fonctionnent pas; mais qui va commencer pour faire fonctionner les choses et quand? Cette personne est vous et ce temps est maintenant; et l’éducation post-universitaire devrait servir de plate-forme pour inciter nos étudiants à trouver des solutions. Aujourd’hui, ce sont les penseurs qui dirigent le monde et nous devons être orientés vers le développement dans ce que nous faisons.



Pour faire cette différence, Oyedepo a mis les doyens au défi de commencer à penser hors de la boîte, en disant que c’est ce qui les propulserait à inculquer la même culture chez leurs élèves.



Le leadership n’est pas dans le siège du conducteur, mais ajoute des valeurs. En tant que doyen, vous devez commencer à penser à la différence que vous allez faire dans cette position; quelles contributions en termes d’innovations et d’exploit. Vous n’avez aucune affaire dans cette position si vous ne pouvez pas faire la différence qui sera un point de référence pour vos successeurs des années après votre départ.



En outre, Oyedepo a suggéré la «lecture de la pensée»; concept qui selon lui, allie recherche et pensée critique de solutions. La configuration biologique de l’homme reste la même quelle que soit la couleur ou la taille, a soutenu Oyedepo.



Il a dit que l’Afrique a beaucoup à tirer de l’Université Covenant qui a été engendrée par la pensée indigène et se classe actuellement comme la deuxième meilleure université au Nigeria juste dans les 15 ans de son existence.