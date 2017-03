L'homme soupçonné d'avoir égorgé son père et son frère à Paris transféré en psychiatrie

L'homme soupçonné d'avoir égorgé vendredi son père et son frère à Paris a été transféré en psychiatrie au vu de son état déclaré "inapte à un placement en garde à vue", a-t-on appris de sources policières. Interpellé vendredi en fin de matinée à proximité des corps de son frère et de son père, égorgés au pied d'un immeuble, le trentenaire, "prostré", va être placé à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police (I3P), selon ces mêmes sources



