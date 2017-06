L’homosexuel ivoirien Abdoul Ouatara alias Viviane qui se faisait passer pour une femme de ménage, arrêté L’homosexuel ivoirien Abdoul Ouatara alias Viviane qui se faisait passer pour une femme de ménage, a été arrêté.

Rédigé par leral.net le Jeudi 8 Juin 2017 à 12:27 | | 0 commentaire(s)|

« Acte de pédophilie, flagrant délit de vol, usurpation d’identité… » c’est la somme des infractions retenues contre le ressortissant ivoirien Abdoul Ouatara alias Viviane. Le bonhomme qui assume son statut d’homosexuel, se faisait passer pour une femme de ménage pur assouvir ses instincts pédophiles. Employés comme bonne, il abusait sexuellement les fils de ses patronnes. Arrêté, il a tenté de se suicider.

Né il y’a 18 ans en Côte d’Ivoire, Abdoul Ouatara est un de ces gens qui troque leur statut d’homme par celui de femme qui assume pleinement son choix en public de part leur accoutrement féminin. Pour couronner le tout, il s’est doté d’un nom de femme Viviane Ouatara qui cadre avec ses accoutrements.





Sa décente aux enfers débute le 03 juin dernier à Dakar. Ce jour, habillé comme une femme de la tête aux pieds, il est aperçu vers 15 heures par trois messieurs domiciliés à Fann Hock. Apperçu dans une situation suspecte et interpellé,il expliquait qu’il avait tenté de suicider. C’est ainsi qu’il a été conduit au commissariat du Point E par les trois individus susmentionnés.

Après l’avoir entendu, les policiers joignent au téléphone la première secrétaire de l’ambassade de la Côte d’Ivoire au Sénégal, Blé Gogoa et l’informent de la situation précaire de son compatriote. En réponse, la diplomate assure aux limiers qu’en raison du « week – end prolongé », aucune action ne peut être entreprise par la Chancellerie avant le 6 Juin.

Sur ce l’Homme, qui n’a pas fait l’objet de garde à vue, est toutefois retenu (libre) sur place pour des raisons de sécurité. Il profite d’un moment d’inattention pour s’éclipser.

Deux jours après, soit le 5 Juin Ouatara est à nouveau acheminé au commissariat non pas pour suicide mais pour pédophilie sur un garçonnet par le sieur Elhadji Serigne Mbaye domicilié aux HLM. Ce dernier a vertement émis ses doutes sur le sexe de Ouatara entièrement habillé en femme. Aux hommes du commissaire Daouda Bodian, il leur explique que l’ivoirien s’est présenté au domicile de sa sœur comme femme de ménage. Mais son emploi ne durera que quelques heures. Profitant de l’absence de sa patronne il jette son dévolu sur son fils de 2 ans. Il sera surpris en plein action par un jeune de la maison Babacar Mbengue qui a ameuté les siens. Ouatara pu on se sait comment vider les lieux.

Il sera retrouvé fortuitement et conduit au commissariat où il confesse qu’i est un homme et qu’il s’appelle Abdoul au lieu de Viviane, qu’il a 18 ans, qu’il est de nationalité ivoirienne et qu’il est célibataire sans enfant.

Placé en garde à vue, il a tenté de se suicider en utilisant son pagne comme une corde et l’a noué autour de son cou. Son dessein macabre a foiré grâce à la vigilance des limiers. Au cours de sa détention, d’autres plaignants ont continué à se signaler pour s’insurger contre les agissements de la « domestique Viviane Ouatara » qui avait abusé sexuellement de leurs enfants.

Déféré au parquet de Dakar le 06 juin dernier, il aurait à nouveau tenté de se suicider dans la cave.



​source:L’Obs



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook