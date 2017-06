Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici L’homosexuel lui fait des avances, « Laye Seras » le violente et lui prend ses affaires personnelles Rédigé par leral.net le Mercredi 14 Juin 2017 à 22:03 | | 0 commentaire(s)| Comparaissant devant le juge statuant en matière de flagrants délits de Dakar pour les faits de vol avec violence, usage d'armes et violence et voies de fait Abdoulaye Keita alias « Laye Seras », né en 1980 et commerçant de profession, a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Il argue avoir rencontré pour la première fois la partie civile lors d'une soirée de Mame Gor Diazaka.



« Je suis allé chez lui et il m'a présenté à une fille et cette dernière m'a offert de la boisson. Ensuite, Ifra Tall m'a proposé d'aller en boîte et revenir coucher avec lui. Je lui ai proposé d'aller chez moi pour récupérer de l'argent et il m'a suivi. Arrivé à hauteur de Saint Dominique, j'ai demandé au chauffeur de s'arrêter, je lui ai dit qu'il était un homosexuel et je lui ai donné une gifle, avant de prendre son téléphone et sa montre » explique-t-il.



La partie civile, Ifra Tall, né en 1992 et gérant d'une boutique dans un centre commercial, n'a pas comparu devant le juge. Mais devant les gendarmes enquêteurs, il avait déclaré qu'il avait fait la connaissance de Abdoulaye Keita, il y a 6 mois. Il l’avait invité à passer le week-end ensemble mais il a refusé.



Le jour de l'anniversaire de Mame Gor Diazaka, il a récidivé sa demande qu’a acceptée Laye. C’est en route vers Pikine, que deux individus à bord d'un scooter l’ont insulté et agressé. Abdoulaye Keita qui était apparemment leur chef, a pris sa chaîne en or d'une valeur de 2 millions et son téléphone iPhone 6



Devant le juge le prévenu a confirmé avoir pris la montre et le téléphone de Ifra pour lui donner une leçon.



Le ministère public a requis une peine de 2 ans ferme



Le tribunal l’a déclaré coupable et condamné à une peine de 6 mois ferme

