L’horrible bilan du drame de Médina Gounass: 30 morts, plus 100 blessés, 3000 personnes...

Les rideaux sont tombés hier, sur la 76e édition du Daaka de Médina Gounass. Mais, le bilan de l'incendie qui s'est déclaré sur le site mercredi dernier continue de s'alourdir. De 22 morts au lendemain du drame, le bilan macabre a augmenté, atteignant la matinée d'hier, "le chiffre de 30 morts et 115 blessés", révèle Yaya Baldé, médecin-chef de région ( Kolda).



Ce chiffre a également été confirmé par le commandant Mouhamadou Moustapha Wade, capitaine de la compagnie des Sapeurs-pompiers de Kolda. "Parmi les 22 morts, seuls 8, dont 3 ressortissants mauritaniens ont pu être identifiés. Un quatrième ressortissant mauritanien gravement brûlé, décéderai à l'hôpital Principal de Dakar où il a été évacué. Du coup, 14 corps non identifiés seront relevés", a poursuivi , M. Wade.



Pour sa part, Dr Yaya Baldé a ajouté que "plus de 3000 personnes" ont été soignées de divers maux", durant la manifestation religieuse.



Suite à cette tragédie, dont l'origine est encore inconnue, les gendarmes ont ouvert une enquête. Et, selon le commandant Moustapha Wade, quatre suspects (un marabout , son fils et ses deux talibés) ont été interpellés et placés en détention pour incendie volontaire ayant entraîné mort d'homme.



Les mis en cause ont été déférés au parquet. En plus de ces quatre individus, une dizaine d'autres personnes ont été arrêtées et déférées au parquet pour détention et usage de chanvre indien, vol...



