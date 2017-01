L'hygiène de vie de Neymar pose probème au FC Barcelone Dans une période compliquée sportivement parlant, Neymar aurait agacé ses dirigeants lors de cette trêve hivernale. En cause, son hygiène de vie qui ne correspondrait pas à celle d'un sportif de haut niveau, et un vestiaire auprès de qui il ne ferait pas l'unanimité.

Depuis le 19 octobre, soit deux jours après l'annonce de sa prolongation de contrat, Neymar n'a plus marqué avec le FC Barcelone. Neuf matches de disette qui commencent à faire parler de l'autre côté des Pyrénées, puisque le Brésilien n'a plus le même rendement qu'auparavant. Certes, il compte 6 buts et 14 passes décisives en 18 matches (dont cinq distribuées depuis le 19 octobre), mais ne plus avoir fait trembler les filets depuis deux mois fait réagir pour un joueur comme lui .







Pour cette trêve hivernale, le FCB l'a exempté du 16e de finale retour de Coupe d'Espagne contre Alicante, le 21 décembre dernier (7-0), tout comme Lionel Messi, Luis Suarez ou Gerard Piqué. Mais à ce moment-là, il avait publié des photos sur son compte Instagram, faisant état de ses vacances au Brésil.



Et selon l'émission El Chiringuito de Jugones , diffusée sur la chaîne espagnole privée Mega , ces clichés auraient déplu aux dirigeants catalans : " Les dirigeants barcelonais sont très en colère contre Neymar parce qu’ils estiment qu’il ne s’est pas montré assez prudent sur les réseaux sociaux. Il s’est exhibé en plein excès, pendant que ses coéquipiers disputaient la Coupe. Le cliché pris dans une piscine quelques heures avant la rencontre de Coupe constituait un manque de respect pour ses partenaires ", explique un journaliste de l'émission.

Des critiques que devra faire taire l'attaquant barcelonais, dès demain soir, en Coupe du Roi, pour le premier match de l'année 2017, à Bilbao.

