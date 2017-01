L'hymne de la CAN 2017 dévoilée: "l'Afrique au Gabon", une musique de fête Après les 16 pays qualifiés, les présentations du ballon et de la mascotte officielle de la compétition ainsi que le tirage au sort des poules, il ne manquait plus que que la chanson officielle de la CAN 2017. C'est désormais chose faite avec le titre, "l'Afrique au Gabon" qui rythmera cette 31e édition de la CAN.

Bien loin de la mélodie que le comité d'organisation de la dernière CAN féminine au Cameroun a servie aux fans et qui n'a pas fait l'unanimité, l'hymne proposé pour cette édition au Gabon rallie tous les suffrages à l'occasion du plus grand rendez-vous du football africain, l'un des rares événements qui parvient à fédérer tout le continent. Avec des paroles en anglais et en bantou, "l'Afrique au Gabon" est une chanson qui parle de fête et de joie de tous les peuples, brisant les barrières qui entravent la paix et l'unité. La musique est un mélange de plusieurs genres dont le pop, electrohouse, dance et R&B. Le tout mélangé à des sonorités africaines, ce qui la rend très attrayante pour un large éventail d'auditeurs à travers le monde. La sortie de la chanson et du clip sur la toile a eu lieu hier vendredi et les échos reçus sont déjà très favorables.Cette chanson - déjà mise en ligne; réunit autour d'un même projet , l'ex-Première dame du Gabon Patience Dabany qu'accompagnent les artistes Serges Baynaud, J Martins, le rappeur camerounais Magasco.

