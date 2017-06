L’imam Babacar Ndiour de Moussanté clashe les politiciens chômeurs à col blanc, sans profession, laudateurs et sans morale

Rédigé par Massene Diop le 27 Juin 2017 à 08:23 | Lu 235 fois

Comme à l’accoutumée, l’imam Tafsir Babacar Ndiour de la Grande mosquée Moussanté de Thiès, a servi aux fidèles un sermon engagé et adossé aux textes sacrés du livre saint, à l’occasion de la prière des deux rakkas de l’Aïd El Fitr. Il a raillé les politiciens qui n’ont aucune vie professionnelle, et les a assimilés à des chômeurs à col blanc. Dans la même veine, il a dénoncé les caisses noires, les caisses bleues, les caisses d’avance qui selon lui, laissent la porte ouverte aux abus. En lieu et place, il a parlé de caisses blanches pour renvoyer à une gestion transparente. L’imam Babacar Ndiour a également, affirmé que la 12e législature est la plus piètre de l’histoire du Sénégal.