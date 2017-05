L'immense créature échouée en Indonésie vient d'être identifiée

a giant

unidentified

dead thing

is decomposing off the coast of the indonesian island of seram



En temps normal, les corps de baleines coulent au fond de l’océan lorsqu’ils sont inanimés. Mais ici, l’animal semblait atteint d’une infection bactérienne produisant beaucoup de gaz. Ce qui explique pourquoi elle flotte et aussi pourquoi elle est si grosse.