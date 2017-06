Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici L'incroyable lettre du prince Charles qui évoque son mariage avec Diana, "une tragédie grecque" Rédigé par leral.net le Mercredi 7 Juin 2017 à 11:23 | | 0 commentaire(s)|

Très tourmenté par la rupture de son mariage avec la princesse Diana, c'est un Prince Charles à la personnalité très sombre qu'on découvre dans une lettre publiée ce jour par The Mail on Sunday.



La missive, adressée à Nancy Reagan, est très explicite : "Personne ne peut vraiment comprendre ce que tout cela signifie jusqu'à ce que ca vous arrive, c'est pourquoi tout devient de pire en pire. Un jour, je vais vous raconter toute l'histoire. C'est une sorte de tragédie grecque et ferait certainement une très bonne pièce!" La lettre, datée du 21 juin 1992, a été adressée à «Ma chère Nancy», plus connue sous le nom de l'ancienne Première dame des Etats-Unis, ou First Lady, Nancy Reagan.

Le prince Charles et les Reagan ont conservé une amitié durant quatre décennies qui ne s'est terminée qu'avec la mort de Mme Reagan, à l'âge de 94 ans l'année dernière.

Outre la publication qui va faire beaucoup de bruit de cette lettre, la famille royale est en plein émoi en ce moment. L'attentat de Manchester qui a eu lieu il y a une dizaine de jours, a tué une vingtaine de personnes, et celui de Londres, hier, a également fait de nombreuses victimes. Le prince devrait donc s'exprimer prochainement, au moins via un communiqué de presse.





