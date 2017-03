L'incroyable révélation d'Emmanuel Petit sur l'après Coupe du monde 98

Présent sur le plateau du Vestiaire (SFR Sport) ce lundi, l'ancien joueur des Bleus a été interrogé sur sa relation avec l'ex-star du football brésilien, Rivaldo. Et si Emmanuel Petit a évidemment rendu hommage au talent de son ancien coéquipier au FC Barcelone (Ballon d'Or 99), il a également révélé une anecdote surprenante survenue avec la star de l'époque. "J'étais assez proche de lui. En 2000, deux ou trois semaines avant Noël, il vient me voir et me demande ce que je fais pendant les fêtes. Je lui dis que je ne sais pas si je le passe en famille ou au soleil car on n'a pas beaucoup de temps. C'est alors qu'il me dit qu'il aimerait bien m'inviter au Brésil" explique l'intéressé.



Une proposition à laquelle le champion du monde se montre particulièrement sensible. Mais une semaine plus tard, l'attaquant revient avec une mauvaise nouvelle. "Il me fait 'tu sais ce dont on a parlé la semaine dernière, en fait, ce n'est pas une bonne idée, ce n'est pas le bon timing. Les gens n'ont pas trop envie de te voir là-bas'". Un message en guise d'avertissement ? Une chose est sûre : la valise prise en finale était déjà assez lourde à porter pour le peuple auriverde.