'L’individualisme extrême' de Ronaldo, selon Modric… Autant contesté que décisif cette saison, Cristiano Ronaldo ne fait pas l’unanimité dans le vestiaire du Real Madrid. Cinq joueurs, dont Luka Modric, pion essentiel des Merengues, seraient agacés par la star portugaise.

Rédigé par leral.net le Lundi 17 Avril 2017 à 15:25 | | 0 commentaire(s)|

Les cinq traîtres de Cristiano Ronaldo au Real Madrid (et la réunion secrète avec Sergio Ramos)", voici le titre très informatif du site Diaro Gol . Dans la foulée d’une belle victoire sur le terrain du Bayern Munich (1-2), mercredi en quart de finale aller de la Ligue des champions, le quadruple Ballon d’Or, double buteur à l’Allianz Arena, en prend pour son grade. Il se serait mis à dos cinq de ses coéquipiers et pas n’importe lesquels.

Cadres du vestiaire, Gareth Bale et Luka Modric se plaignent visiblement en interne de "CR7". Le Gallois, qui avait demandé de jouer dans l’axe il y a un an et demi, goûte peu aux ajustements tactiques qu’a parfois effectués Zinedine Zidane pour replacer Cristiano Ronaldo aux côtés de Karim Benzema. Pour le Croate, c’est pire. Le chef d’orchestre de l’équipe n’apprécie guère "l’individualisme extrême" (dixit Gol) de Ronaldo car "cela affecte le collectif". Ambiance, ambiance.



Enfin, Alvaro Morata, Lucas Vazquez et Marco Asensio, trois doublures offensives, ont trop peu d’affinités avec Cristiano Ronaldo, tant dans la vie de tous les jours que sur le terrain. Pour éviter toute mutinerie, l’idole portugaise s’est ainsi entretenue avec Sergio Ramos, qui est le capitaine de l’équipe mais aussi le meneur du "clan des Espagnols" de l’effectif. "CR7" reste encore la star du Real et le buteur numéro 1 (28 réalisations en 37 matches), mais sa discrétion dans le jeu ne le rend plus indiscutable. Crédits photos : Newsweb ", voici le titre très informatif du site Diaro Gol . Dans la foulée d’une belle victoire sur le terrain du Bayern Munich (1-2), mercredi en quart de finale aller de la Ligue des champions, le quadruple Ballon d’Or, double buteur à l’Allianz Arena, en prend pour son grade. Il se serait mis à dos cinq de ses coéquipiers et pas n’importe lesquels.Cadres du vestiaire, Gareth Bale et Luka Modric se plaignent visiblement en interne de "CR7". Le Gallois, qui avait demandé de jouer dans l’axe il y a un an et demi, goûte peu aux ajustements tactiques qu’a parfois effectués Zinedine Zidane pour replacer Cristiano Ronaldo aux côtés de Karim Benzema. Pour le Croate, c’est pire. Le chef d’orchestre de l’équipe n’apprécie guère "" (dixit) de Ronaldo car "". Ambiance, ambiance.Enfin, Alvaro Morata, Lucas Vazquez et Marco Asensio, trois doublures offensives, ont trop peu d’affinités avec Cristiano Ronaldo, tant dans la vie de tous les jours que sur le terrain. Pour éviter toute mutinerie, l’idole portugaise s’est ainsi entretenue avec Sergio Ramos, qui est le capitaine de l’équipe mais aussi le meneur du "clan des Espagnols" de l’effectif. "CR7" reste encore la star du Real et le buteur numéro 1 (28 réalisations en 37 matches), mais sa discrétion dans le jeu ne le rend plus indiscutable.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook