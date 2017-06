L’inquiétant monsieur Trump, le documentaire film 2017

Le film documentaire « L'inquiétant monsieur Trump », Diffusé le Mardi 24 janvier 2017 sur France 5 à 20h50, dans le cadre de la case "Le monde en face", ce film documentaire en immersion nous raconte les 60 jours haletants de celui qui s’apprête à devenir l’homme le plus puissant du monde.



Le réalisateur Romain Besnainou s’est rendu aux États-Unis pour suivre la montée en puissance de Donald Trump, de son élection aux jours qui précèdent son investiture le 20 janvier. Depuis son élection le 9 novembre dernier, Donald Trump n’a cessé de bousculer les codes. Du haut du 66ème étage de la Trump Tower, les communiqués officiels ont fait place à des avalanches de tweets.



De la constitution de son équipe, mélange de généraux, de grandes fortunes et d’ultra-conservateurs, aux revirements en matière de politique étrangère, Donald Trump dessine peu à peu les contours de sa présidence. Toujours aussi ferme sur les sujets clés que sont l’emploi, l’avortement, le port d’arme ou encore l’immigration, un constat s’impose, y compris au sein de son entourage qui témoigne dans ce film documentaire : avec Donald Trump, le monde se prépare au grand saut dans l’inconnu. Dans une Amérique suspendue aux premiers faits, gestes et paroles de son nouveau président..