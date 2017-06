L'interdiction d'abattage sans étourdissement dès 2019 votée au parlement flamand

L’interdiction était de plus en plus réclamée en Flandre, mais des obstacles politiques demeuraient. Le ministre en charge du Bien-être animal, Ben Weyts, avait dès lors désigné un médiateur. Son rapport a débouché sur un accord politique puis sur un décret adopté par la majorité et l’opposition, à l’exception du Vlaams Belang.



À partir de 2019, les animaux seront abattus après avoir été irréversiblement étourdis, par exemple via une anesthésie électrique.



Une exception demeure pour les bovins et les veaux. Dans l’attente d’une technique plus développée, le « post-cut stunning » restera d’application, soit un étourdissement immédiatement après l’égorgement.



Les abattoirs ont désormais un an et demi pour adapter leur infrastructure et former leur personnel à ces nouvelles pratiques.



source:sudinfo