L’opérateur économique Moustapha Tall confirme l’existence du « riz en plastique qui circule...»

Au moment où les Sénégalais cogitent toujours sur la présence du riz en plastique , la déclaration de l’opérateur économique sème davantage la confusion dans les esprits. MoustaphaTall confirme ainsi l’existence du riz en plastique.



L’importateur économique Moustapha Tall qui confirmé l’existence du riz en plastique circulant à travers le monde, désorientent les consommateurs qui ne savent plus ni à quelle denrée ni à quel spécialiste se fier.



« Cela est vrai, le riz en plastique circule partout. Mais on ne peut pas aujourd’hui identifier les auteurs parce qu’on a libéralisé notre marché de telle sorte qu’il est difficile de trouver des responsables », lâche-t-il tout de go dimanche sur la Rfm.



Par conséquent, M. Tall demande aux autorités centrales de renforcer le contrôle aux frontières afin de protéger les populations. L’opérateur économique demande en outre de revoir la politique de libéralisation de la filière riz.



Mais de nombreux spécialistes de la question dont le directeur du commerce intérieur, Dr Ngom etc. ont pris le contre-pied de l’opérateur économique…Pour vu que toute cette polémique soit une simple rumeur!