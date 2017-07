'L'opposition n'existe plus à Enampor', selon Aminata Angélique Manga Rédigé par leral.net le Lundi 24 Juillet 2017 à 08:35 | | 0 commentaire(s)|

L’opposition n’existe plus dans la commune d’Enampor, dans le département de Ziguinchor (sud), a soutenu dimanche, Aminata Angélique Manga, responsable locale de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY).



Cette commune, située à la sortie ouest de la ville Ziguinchor, a accueilli la coalition de la majorité dans le cadre de la campagne des élections législatives.



‘’L’opposition n’existe plus à Enampor’’, a lancé Aminata Angélique Manga, qui avait auparavant fait appel au praesidium des responsables politiques qui ont quitté l’opposition, pour rallier l’Alliance pour la République (APR, au pouvoir).



‘’Enampor a basculé. L’opposition n’y existe plus. Tous sont avec le Président Sall qui y a fait des réalisations concrètes. Récemment, la commune a obtenu une ambulance neuve. Plusieurs tôles ont été distribuées aux populations pour refaire leurs maisons’’, a souligné Aminata Angélique Manga.



Enampor est une commune dirigée par un maire de l’Union centriste du Sénégal (UCS, opposition) d’Abdoulaye Baldé. La coalition BBY a investi cette localité pour la faire basculer dans son escarcelle.



‘’Dès les prochaines élections locales en 2019, l’APR fera tout pour récupérer la commune. en attendant l’échéance de 2019, le signal sera donné au soir du 30 juillet prochain’’, a poursuivi Aminata Angélique Manga.



En compagnie des candidats investis par BBY, dont la députée sortante Ramatoulaye Diatta et d’autres responsables politiques, Aminata Angélique Manga a plaidé pour le bitumage de la route Enampor-Ziguinchor et appelé à voter massivement, pour la liste BBY.

