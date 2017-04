L’opposition prépare un grand rassemblement le 13 mai

Ça va chauffer dans les semaines à venir. L’opposition est en train de préparer un grand rassemblement dans deux semaines. En rapport avec toutes les force démocratiques et patriotiques, « initiative 2017 » qui regroupe Ad pencco (Moussa Tine), Anc (Moussa Sy), Fsd/bj (Cheikh Bamba Dièye), Parti socialiste des valeur et mouvements d’initiatives et d’actions, Taxawu Dakar (Khalifa Sall) et Vision Sénégal (Dr Oumar Gueye), organise une grande manifestation citoyenne pour la défense de l’état de droit, de la démocratie et de l’indépendance de la justice et pour la libération du maire de Dakar et tous les détenus pour des raisons politiques le samedi 13 mai 2017 sur le Boulevard Général de Gaulle à Dakar à partir de 15h.



Afin d’en marquer le caractère citoyen, « initiative 2017 » entend associer en tant que parties prenantes, toutes les organisations sociales, religieuses, politiques et de la société civile. « Initiative 2017 » appelle tous les citoyens à se mobiliser pour la réussite de cette manifestation et pour que Khalifa Ababacar Sall et autres soient les derniers détenus politiques dans notre pays.



Selon des informations sûres, le cadre de concertation de l’opposition y prendra part. Il s’agit de Aj/Pads (Mamadou Diop Decroix), Bokk Gis-Gis (Pape Diop), Grand parti (Malick Gakou), Pds (Oumar Sarr), Rewmi (Déthié Fall) et Tekki (Mamadou Lamine Diallo).



Les échos