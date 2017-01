Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici LADIES, ne confondez pas SEXE et AMOUR ! Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Janvier 2017 à 14:36 | | 0 commentaire(s)|

En parlant avec un ami au sujet de la corrélation entre sexe et amour dans une relation, nous avons réalisé que pour un homme, le sexe ne conduit en aucun cas à l’amour.



La preuve, c’est qu’il nous disait avoir connu beaucoup de femmes et pourtant, ce ne sont pas leurs performances dans la chambre qui l’ont fait rester. Bien au contraire.



Le sexe est important dans une relation, mais ce n’est pas ça la base.



On pourrait dire que le sexe n’est pas le gâteau, mais la CERISE sur le gâteau !



L’auteure Axel Elle a dit à ce sujet :



« On se précipite dans des relations et on pense que le sexe est le seul moyen de construire une relation. Le sexe ne construit pas l’amour. Oui, le sexe c’est super, mais ce n’est pas l’amour. Beaucoup de femmes pensent que si elles se donnent sexuellement à un homme, elles auront son amour en retour. Non ma reine, ce n’est pas comme ça que l’amour marche. Tu n’auras pas ce que tu veux simplement parce que tu t’es allongée dans son lit.Une relation se construit avec la communication, la compréhension, l’engagement, l’honnêteté, l’amitié et la confiance. Ça, ça construit l’amour, le vrai ».



En clair, sachez que s’il ne voulait pas de vous avant, il ne voudra pas de vous après être passée dans son lit.



Qu’en pensez-vous ?



