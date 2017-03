LDC: Bayern Munich-Real Madrid, tête d'affiche de 1/4 de finale sensationnels

C’est l’heure des retrouvailles entre le Bayern Munich et le Real Madrid, mais également entre la Juventus Turin et le FC Barcelone pour des quarts de finale de la Ligue des Champions de l’UEFA aux allures de revanche.



Explosifs, les quarts de finale de la Ligue des Champions de l’UEFA dont le tirage au sort a été effectué ce vendredi à Nyon, en Suisse. Il y a tout d’abord les retrouvailles entre la Juventus Turin et le FC Barcelone, remake de la finale de 2015 remportée par les Catalans. Et puis, ce choc sensationnel entre le Bayern Munich et le Real Madrid, détenteur du titre.



Les Espagnols espèrent rééditer leur performance d’il y a trois ans quand ils avaient sorti les Allemands pour se frayer un chemin vers la fameuse Decima, ce dixième trophée en Ligue des Champion. Mais, cette fois, c’est du 50/50 estime leur entraîneur Zinedine Zidane qui va retrouver son maître Carlo Ancelotti dont il fut adjoint lors de la saison 2014. « C’est une relation maître-élève (Ndlr : avec Carlo Ancelotti) à coup sûr. J’ai été son adjoint et j’ai beaucoup appris de lui. C’est vraiment une personne bonne et nous savons ce qu’il a fait ici. Pour le match, c’est du 50/50. Avant de commencer un match éliminatoire, c’est toujours pareil et plus encore avec ce match », prévient l’entraîneur français du club madrilène.



Dans les autres affiches, l’Atletico de Madrid finaliste de la dernière édition hérite de Leicester City alors que les surprenants Monégasques affronteront les Allemands du Borussia Dortmund. Les matchs aller sont prévus les 11 et 12 avril prochain.



