LDC – Défaite du Réal: Zidane tente de justifier cette mauvaise performance

Le Real Madrid a été battu (3-1), mercredi 1er novembre, sur la pelouse de Tottenham en match de poule de la Ligue des champions. Zinédine Zidane l’entraîneur madrilène est revenu sur cette deuxième défaite consécutive du Réal Madrid, lors d’une interview d’après-match sur la télévision espagnole.



Pour l’entraîneur français « C’est un mauvais moment pour nous. Il faut le reconnaître et l’assumer. Quand ça va bien on le dit clairement, quand ça ne va pas bien, il est logique de le dire aussi. Je ne pense pas que nous soyons si mal d’un point de vue physique même si je vois des différences dans ce domaine entre mes joueurs. Après une défaite, normalement on sait se remettre dans le bon sens d’un point de vue psychologique et je constate que cela n’a pas été le cas cette fois, a-t-il analysé.



Et d’ajouter: »je ne peux pas être content et le vestiaire n’est pas content non plus. C’est une nuit difficile, c’est tout. On a perdu contre une équipe qui était meilleure. Pas besoin de tourner autour du pot« . Mais pour autant, Zidane refuse de paniquer. Ce n’est pas son genre : « Je ne suis pas inquiet. Je ne le suis jamais » a-t-il avancé.



« De notre côté, nous n’avons pas mal joué. Nous avons eu des occasions, mais le ballon n’est pas rentré » a-t-il détaillé avant de regretter que la réussite ait fui son équipe ces dernières semaines : « On n’est pas perdu mais il nous manque la sérénité qu’on avait face au but. Avant, avec deux occasions, on marquait deux buts. Ce n’est plus le cas. On n’arrive pas à la mettre au fond » a-t-il encore expliqué.



Il faut dire que c’est la toute première fois dans la carrière d’entraîneur de Zinédine Zidane, de concéder deux défaites consécutives. Deux revers aux allures de gifle. Après s’être incliné à Gérone, un modeste promu, les Merengue ont été corrigés par Tottenham (3-1) en Ligue des champions. Une mauvaise passe que l’ancien champion du monde reconnaissait sans peine à l’issue de la rencontre.

Dans les vestiaires du Réal Madrid, les joueurs ne comprennent pas certains choix des décideurs madrilènes. Alors que Ronaldo regrettait les départs de Morata, James ou Danilo l’été dernier, Nacho et Isco se plaignaient des choix tactiques de Zidane face à Tottenham pendant la deuxième mi-temps « Cette décision a fragilisé notre arrière-garde », a déploré Nacho. Pour Isco ce changement tactique avait « désorganisé l’équipe. On a perdu nos repères et c’était difficile dès lors, de remonter la pente, a-t-il ajouté.