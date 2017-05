LE RAMADAN DÉMARRE SAMEDI, SELON LA CONACOC

Les membres de cette commission, réunis dans les locaux de la Radiodiffusion Télévision sénégalaise (RTS), ont indiqué que le croissant lunaire a été aperçu dans plusieurs localités du pays.



Cette commission comprend des représentants des khalifes généraux des confréries, les associations islamiques et des imams.



A l’instar du Sénégal, le Ramadan démarre ce samedi dans beaucoup d’autres pays, comme la Côte d’Ivoire, la République de Guinée, l’Arabie Saoudite et la France.



Durant cette période qui dure 29 ou 30 jours, les croyants s’abstiennent de manger, de boire, de fumer et d’avoir des relations sexuelles, du lever au coucher du soleil.



Le Ramadan est un des cinq piliers de l’islam, avec la profession de foi, l’obligation de la prière cinq fois par jour, le pèlerinage à La Mecque et l’aumône.

