LE SÉNÉGAL VISE UNE "ÉMERGENCE INCLUSIVE", SELON LE PRÉSIDENT MACKY SALL

"Nous avons des défis (…), nous poursuivrons avec le Plan Sénégal émergent (PSE). Nous visons l’émergence, mais une émergence inclusive" a-t-il dit.



Le rapport du MAEP sur le Sénégal a été présenté samedi après-midi à Addis-Abeba devant plusieurs chefs d’Etat dont le président Macky Sall.



"Nous avons une politique sociale qui accompagne l’effort économique, avec un Etat de droit, une justice pour tous. Nous continuerons notre lutte contre le terrorisme et le jihadisme" a-t-il indiqué le président de la République.



Le chef de l’Etat dit avoir "pris bonne note" avec le plan d’actions et les recommandations issues de la présentation du rapport du MAEP sur le Sénégal.



"Ces recommandations et le plan d’actions issues de cet exercice contribueront certainement à l’amélioration de la gouvernance du Sénégal" a-t-il fait savoir.



Selon le rapport du MAEP, le Sénégal dispose d’atouts réels, provenant, à la fois, de "son histoire, de ses ressources naturelles, de la qualité de ses ressources humaines et de la stabilité de ses institutions, pour conduire sa société et son économie vers un avenir prospère".



"Il se doit, pour ce faire, de surmonter les handicaps d’ordre structurel, politique et sociologique, identifiés dans le présent rapport, et prendre la juste mesure des attentes et des aspirations de son peuple, pour forger une vision enthousiasmante de l’avenir", note le rapport.



Lequel invite également à "décliner le modèle inclusif de développement socioéconomique le mieux adapté ainsi que les transformations sociales et les réformes structurelles nécessaires à l’émergence du Sénégal de demain".



