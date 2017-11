LE VILLAGE - Restaurant - Paris: délicieuses spécialités africaines

27 Novembre 2017

Bienvenue au restaurant Le Village. Nos délicieuses spécialités africaines confirment la réputation de la cuisine sénégalaise et offrent la meilleure cuisine d'Afrique de l'Ouest. 80% de nos clients craquent pour le plat national : Thiéboudienne (en wolof ceebu jën qui. signifie littéralement riz au poisson). qui se déguste sans modération. Nous vous attendons au Village, pour goûter de vraies spécialités sénégalaises: Mafé, yassas de poulet ou boeuf, ou le Diw Tir (plat unique viande et riz, oignons et manioc)...



86 Avenue Parmentier - Metro Parmentier - Velib 82 Avenue Parmentier-Autolib Avenue Parmentier

75011 Paris



Tel: 01 48 05 63 45





A bientôt