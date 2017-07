LÉGISLATIVES 2017: Mary Teuw NIANE va piloter la locomotive de BBY à Saint-Louis

Une décision stratégique entérinée, dimanche, à l’unanimité par les coordonnateurs des différents partis qui forment cette coalition gouvernementale. Benno Bokk Yakaar (BBY) se lance donc dans une opération de réconciliation, après les nombreuses fissures des investitures.



De nouvelles têtes intègrent le camp dont la député et ancienne libérale, Fatou THIAM, très virulente ces derniers jours, contre Khalifa SALL. Une transhumance silencieuse dont les motifs n’ont encore été, jusqu’ici, justifiés dans aucune presse.



Le choix de Mary Teuw Niane, encore sûrement, une directive du Président Macky SALL qui, il y a quelques jours, avait invité Mansour FAYE et son suppléant Arona SOW, maire de GANDIOL, à une rencontre restreinte.



Sous la conduite de l’ancien recteur de l’UGB, " plus consensuelle", l’implication des zones de BANGO, GANDON, RAO, GANDIOL, TOUBE, SANAR, BOUDIOUG, DIOUGOP et les autres fiefs du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, est assurée. De quoi donner plus d’espoir à la cavalerie.



Mansour FAYE tentera de contenir l’assaut de BRAYA sur la Langue de Barbarie et à Guet-Ndar, où les leaders de l’APR souffrent d’une grosse perte de vitesse. Il faudra compter sur l’appui des socialistes pour venir à bout de la passion libérale, encore vive.



Les dés sont jetés.



