LÉGISLATIVES-Meeting de Thierno Ndom Ba, président du mouvement Pikine Cilaa Book à Malika et à la cité Police de Pikine Rédigé par leral.net le Lundi 24 Juillet 2017 à 12:01 | | 0 commentaire(s)|

Le Président du mouvement Pikine Cilaa Book a investi ce dimanche 23 juillet la Banlieue Dakaroise ou il a effectué un meeting à Malika et à la cité police de Pikine. Deux manifestations qui ont drainé du monde avec une forte mobilisation des militants, sympathisants, amis et fidèles.



Les femmes, les jeunes, les adultes et les lutteurs comme Lirou Diane ainsi que Falaye Baldé 2 ont rivalisé d'ardeur dans leur engagement à faire gagner la coalition Benno Bokk Yakar le 30 juillet.



Selon Madame Khady Mbaye Fall militante de Book Gis Gis Thierno Ndom Ba est un Pikinois de souche très sociable et soucieux des préoccupations de la Banlieue, c'est pourquoi elle l'a rejoint dans le mouvement Pikine Cilaa Book.



Très rassuré par la mobilisation exceptionnelle des populations de Pikine, le président du mouvement Pikine Cilaa Bokk a offert des financements aux femmes de la cité police suivi d'un lot d’équipements composé de maillots et de ballons pour le compte de l'Asc Cité Police.



"Je vous demande de ne pas suivre les marchands d'illusions.je demeure convaincu que les problèmes des sénégalais n’intéressent pas l'opposition. la seule personne qui compte pour l'ancien président Abdoulaye Wade c'est son fils Karim alors que ce dernier ne respecte pas ses compatriotes. en réalité c'est le Président Macky Sall qui les dérange. Il faut vous organiser pour récupérer vos cartes d’électeurs et voter massivement pour la liste Benno Book Yakaar le 30 juillet.



Le chef de l’état a beaucoup d'ambitions pour la banlieue donc c'est à nous de lui donner les moyens de réaliser ses projets en lui assurant une victoire éclatante aux élections législatives 2017 et présidentielles 2019 "declare , Thierno Ndom Ba, le président de Pikine Cilaa Bokk.

