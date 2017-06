LÉGISLATIVES: colère de la jeunesse de feu Ousmane Masseck contre l’exclusion de Me Fatima FALL.

Les premières réactions tombent après la publication, vendredi, de la liste des coalitions en lice pour les élections législatives. C’est la jeunesse de feu Me Ousmane Masseck NDIAYE , composée de cadres et fonctionnaires de l’État qui ouvre le bal. Elle s’est dite « très dépitée par l’exclusion de Me Fatima FALL de la liste nationale ».



« Il n’y a aucun Saint-Louisien sur la liste. C’est inadmissible et inconcevable. Cela montre qu’ Ahmet FALL Braya ne pèse pas le poids. Si tel n’était pas le cas, il n’aurait pas constaté et laissé passer cette grave injustice », a dit Abdou SEYE, leur porte-parole.



« Nous ne pouvons pas concevoir qu’une liste du PDS soit concoctée sans que la brave Me Fatima FALL n'y soit intégrée en bonne place », a-t-il ajouté, en rappelant l’engagement de l’huissier de justice et ses nombreuses actions qu’elle entreprend pour la massification du parti.



Très en colère, les jeunes libéraux décident de croiser les bras.



« Que le PDS ne compte pas sur nous pour être soutenu à Saint-Louis. Nous ne soutiendrons ni BRAYA ni Me Abdoulaye WADE », a signalé M. SEYE.



