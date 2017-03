LES FEMMES INVITÉES À CONTRIBUER À LA LUTTE CONTRE L’INSÉCURITÉ (OFFICIELLE)

(APS) – Les femmes doivent être au-devant de la scène pour contribuer à la lutte contre l’insécurité qui sévit dans le pays, a estimé samedi à Somone (Mbour) Mariama Nianthio Ndiaye Sy, chef de service formation du ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique. "Pour que le Sénégal avance et que notre rôle en matière de sécurité s’affermissent, il faut que les femmes soient au-devant de la scène, parce qu’elles ont assez d’atouts et une force intellectuelle et intérieure", a-t-elle notamment indiqué. Mme Sy s’exprimait lors de la clôture d’un atelier de formation des femmes des différents services de son ministère. La rencontre de deux jours (3-4 mars) a porté sur le thème : "l’autonomisation et le rôle des femmes en matière de sécurité". "La sécurité, c’est l’affaire de tout le monde, surtout dans un contexte d’insécurité au Sénégal et dans la sous-région avec le terrorisme, le banditisme local", a-t-elle poursuivi. Selon elle, les femmes doivent "s’impliquer fortement pour arriver à bout de ces phénomènes, en sensibilisant, en informant et en alertant". "Il s’est agi, durant cette formation de trouver des solutions aux problèmes ponctuels et futurs des femmes", a expliqué Mme Sy. Elle a invité les femmes du ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique à relever les défis et renforcer leur rôle en matière de sécurité. Selon elle, "il se passe souvent un consensus social tacite et, du fait que les violences conjugales sont parfois considérées comme de simples disputes qui peuvent et doivent être réglées en dehors du système de justice pénale".

