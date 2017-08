LES LAMENTATIONS D'ABDOUL MBAYE

Cependant, cette position n’empêche pas à l’ancien Premier ministre de fustiger l’organisation du scrutin.



«Ces résultats ne sont honteux que parce que faux. Nous savons qu’ils ne reflètent pas la volonté populaire. Nous savons aujourd’hui l’organisateur des élections indigne de confiance, en même temps que nous avons constaté un recul démocratique particulièrement regrettable mêlant incompétence et souci de refuser la transparence», déclare-t-il.



Avant d’ajouter : «Tout y est passé. Tout était triche mêlant gravité et cocasse: l’achat de consciences, celles des candidats et celles des électeurs ; les bus permettant le déplacement des électeurs vers les centres de vote à l’étranger réservés aux seuls militants APR pour la première fois».