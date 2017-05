LIGUE 1: Mbappé s’est décidé ! Auteur d’une saison remarquable avec Monaco, Kylian Mbappé aurait choisi son prochain club.

Rédigé par leral.net le Mercredi 31 Mai 2017 à 18:31 | | 0 commentaire(s)|

Courtisé notamment par le Real Madrid , Manchester City et la Juventus Turin , Kylian Mbappé aurait pris sa décision. Selon le quotidien espagnol Marca, c’est vers la Maison Blanche que se dirigera le prometteur attaquant de Monaco , aut eur de 26 buts et 11 passes décisives en 46 matches cette saison avec l’ASM.

Quittera-t-il le club de la Principauté cet été ou l'année prochaine ? Pour l'instant, le suspense reste entier, d'après le journal madrilène. Mais le jeune international tricolore (18 ans) aurait d'ores et déjà dit non à Pep Guardiola, le manager des Citizens, car son ambition serait bel et bien de rejoindre les Merengues. Deschamps: "Quand le train passe..." Partir à un an de la Coupe du monde 2018 en Russie, serait un pari très culotté pour celui qui a récemment découvert l'équipe de France. Mais comme l’a dit le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, cette semaine à Clairefontaine, "quand le train passe, si on te dit de monter dedans et de le prendre, tu le prends".

Rien ne dit effectivement que, dans douze mois, le Real Madrid sera prêt à investir autant d'argent - on parle de 130 millions d'euros ! - sur lui. Retarder son départ représenterait donc aussi un risque pour Kylian Mbappé. Et si les champions d’Espagne l’achetaient maintenant et le prêtaient une saison aux Monégasques ? eur de 26 buts et 11 passes décisives en 46 matches cette saison avec l’ASM.Quittera-t-il le club de la Principauté cet été ou l'année prochaine ? Pour l'instant, le suspense reste entier, d'après le journal madrilène. Mais le jeune international tricolore (18 ans) aurait d'ores et déjà dit non à Pep Guardiola, le manager des Citizens, car son ambition serait bel et bien de rejoindre les Merengues.Partir à un an de la Coupe du monde 2018 en Russie, serait un pari très culotté pour celui qui a récemment découvert l'équipe de France. Mais comme l’a dit le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, cette semaine à Clairefontaine,Rien ne dit effectivement que, dans douze mois, le Real Madrid sera prêt à investir autant d'argent - on parle de 130 millions d'euros ! - sur lui. Retarder son départ représenterait donc aussi un risque pour Kylian Mbappé. Et si les champions d’Espagne l’achetaient maintenant et le prêtaient une saison aux Monégasques ?

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook