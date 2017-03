LIGUE DES CHAMPIONS • 8e de finale retour :FC Barcelone -Paris Saint-Germain, Kurzawa marque contre son camp à la 42e minute

BUT DU FC BARCELONE ! Superbe action joué à trois par Neymar-Iniesta et Suarez. La construction est magnifique mais le but est donné par le PSG : Marquinhos a craqué en voulant donné un ballon en retrait à Trapp et permis à Iniesta de faire une talonnade dans l'axe, aux 5,50mètres. Perdu, Kurzawa a également loupé son dégagement et marqué contre son camp. FC Barcelone 2-0 Paris Saint-Germain !