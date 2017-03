LIGUE DES CHAMPIONS • 8e de finale retour :FC Barcelone -Paris Saint-Germain, Luis Suarez ouvre le score à la 3e minute

BUT DU FC BARCELONE ! Luis Suarez ouvre le score suite à un gros moment d'hésitation dans la surface du PSG et une sortie non effectuée par Trapp qui est resté sur sa ligne, au lieu de sortir pour boxer le cuir. Suarez a lobé le portier parisien avec un coup de tête joué dos au but, après service involontaire de Marquinhos qui a joué un coup de tête en reculant sur un centre de Messi. !