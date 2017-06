LUXEMBOURG: Résultats pluvieux, bacheliers heureux ou pas

Sourire jusqu'aux oreilles, Sébastien, 19 ans, ne pouvait pas cacher que pour lui, c'est dans la poche. Même fatigué d'une semaine de fête à Lloret del mar, le futur ex-lycéen d'Aline Mayrisch a bien compris à la lecture des résultats mardi matin, qu'il validait son bac scientifique et s'ouvrait la porte d'études supérieures dans l'aérospatiale aux Pays-Bas. Un rêve qui se concrétise.

DiaporamaDébut du bac au Luxembourg



Pour Jil, 18 ans, il faudra en revanche attendre un peu. La jeune fille devra passer par les épreuves complémentaires pour sceller son destin. Et les larmes qui coulaient sur son visage, étaient celles du soulagement puisque rien n'est joué: «Il me reste 30 points à valider et j'ai trois jours pour m'y préparer».



80% de réussite en 2016



Et ce mardi matin, devant les feuilles de résultats, se jouaient ainsi des dizaines d'histoires personnelles dans un cocktail de sentiments, exacerbés par la nécessité du partage immédiat, smartphones fixés aux oreilles. Tom, 19 ans, glisse simplement un petit «non» en hochant la tête devant le micro de L'essentiel. Pour lui, 2017 n'est pas la bonne.



L'an dernier, 80% des candidats avaient décroché leur bac au Luxembourg. «Du jamais vu depuis quinze ans», avait laissé entendre le ministère de l'Éducation nationale. Il faudra attendre «une dizaine de jours» et les résultats définitifs (après les épreuves complémentaires du 29, 30 juin et 1er juillet) pour savoir où se place le cru 2017.



(Nicolas Chauty/L'essentiel)