La CIA savait depuis l'été que les Russes aidaient Trump

Rédigé par la redaction le 8 Avril 2017 à 21:01 | Lu 247 fois

Washington (AFP) - La CIA savait que la Russie interférait dans l'élection américaine pour aider à l'élection de Donald Trump plus tôt qu'on ne le pensait jusqu'à présent et en avait informé des élus dès l'été 2016, affirme jeudi le New York Times.