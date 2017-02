La COJER/RUFISQUE condamne les récentes sorties au vitriol contre Moustapha Niasse

La COJER/RUFISQUE condamne avec fermeté les récentes sorties au vitriol d’un nommé Balla Diop contre le Président de l‘Assemblée nationale, Moustapha Niasse « qui demeure un allié loyal et fidèle du Président Macky Sall ». Pour la Cojer de Rufisque, "s’attaquer au Président Moustapha Niasse, c’est s’attaquer à la décision du Président Macky Sall."



« C’est avec beaucoup d’indignation que nous avons noté dans la presse des attaques contre le Président de l’assemblée nationale, Moustapha Niasse, faites par un certain Balla Diop, soi-disant, au nom de la COJER/RUFISQUE. La COJER/RUFISQUE dégage toutes ses responsabilités par rapport aux agissements de cet individu inconnu dans nos rangs. En militants disciplinés et responsables, les jeunes de la COJER/RUFISQUE restent fidèles à la ligne directrice du Président de la République qui préfère gouverner avec la coalition BENNO BOKK YAKAAR. Ce qui cadre avec sa fidélité au principe « gagner ensemble, gouverner ensemble », a déclaré, via, un communiqué signé par « Abdoul Aziz Konaté, coordonnateur de la COJER/RUFISQUE, chargé de missions à la Présidence de la République du Sénégal ».



C’est pourquoi, la COJER/RUFISQUE condamne avec fermeté ces récentes sorties contre le Président Moustapha Niass. « Pour nous, s’attaquer au Président Moustapha Niasse, c’est s’attaquer à la décision du Président Macky Sall. C’est dans cette optique que la COJER/RUFISQUE s’indigne du fait qu’un jeune lâche qui est inconnu au fichier du personnel politique rufisquois, se permet d’utiliser prétendument et frauduleusement le nom de notre structure(COJER/RUFISQUE) pour s’attaquer à une éminente personnalité de notre système, un allié sûr, honnête et fidèle du Président de la République », a ajouté le communiqué.



Qui a conclu en déclarant que la « COJER/RUFISQUE rappelle à tous les militants, responsables et militantes que l’urgence du moment commande la mobilisation de tous pour une inscription massive des citoyens sur les listes électorales. C’est une impérieuse nécessité pour avoir une majorité écrasante et confortable à l’assemblée nationale en 2017 et réélire le Président de la République dès le premier tour en 2019. Sur ce terrain (des inscriptions), nous y sommes et y attendons tout le monde. »



Dernièrement, un nommé Balla Diop de la COJER de Rufisque avait fait une sortie dans la presse en flinguant Moustapha Niasse. «A 78 ans, il doit laisser sa place à un jeune ou un cadre de l’AFP. Très jeune le président Senghor l’a promu et s’est retiré de la vie politique en 1981, à l’âge de 75 ans. Aujourd’hui, Moustapha Niasse est dirigé par le Président Sall qui peut être son fils. S’il ne se retire pas à temps, il risque un jour d’être sous l’autorité de quelqu’un qui peut être son petit-fils. Nous, ses petit-fils, lui demandons de sortir par la grande porte ».



Massène DIOP Leral.net