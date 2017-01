La COJER flingue Moustapha NIASSE : «A 78 ans, il doit laisser sa place… »

Les jeunes de l’APR ne lâchent pas Moustapha NIASSE. Ceux du département de Rufisque lui demandent de « faire preuve de grandeur et de laisser son éventuel poste de député à un des jeunes collaborateurs ».



Pour ces jeunes camarades de Macky Sall, Moustapha Niasse Niasse a suffisamment vécu pour céder la place aux jeunes. « La plupart des jeunes membres de la COJER n’étaient pas nés lorsque NIASSE commençait sa carrière politique », constate le patron de la COJER de Rufisque repris par le quotidien Rewmi. Balla Diop de renchérir : « le président Macky Sall, lui-même, était à l’époque à l’école primaire. Dans la vie quel que soit son quotient intellectuel ou personnel, il faut savoir faire son temps et partir à temps ».



Autant de considérations qui amènent l’Apériste à demander à Niasse de faire preuve de hauteur et de grandeur et ne pas figurer dans les listes aux prochaines élections législatives. «A 78 ans, il doit laisser sa place à un jeune ou un cadre de l’AFP. Très jeune le président Senghor l’a promu et s’est retiré de la vie politique en 1981, à l’âge de 75 ans », soutient les camarades de Macky Sall. Aujourd’hui, Moustapha Niasse est dirigé par le Président Sall qui peut être son fils.



« S’il ne se retire pas à temps, il risque un jour d’être sous l’autorité de quelqu’un qui peut être son petit-fils. Nous ses petit fils nous lui demandons de sortir par la grande porte », déclare Balla Diop.



WALFnet