La COS/M23 exige la libération de Bamba Fall… en attendant une enquête libre et objective

Rédigé par leral.net le Mercredi 1 Février 2017 à 19:18 | | 0 commentaire(s)|



La Commission "Orientations et Stratégies COS/M23" vient par ce présent communiqué, s’exprimer et partager avec l’opinion nationale et internationale, son avis sur une certaine actualité portant sur des problématiques locales et régionales. Ainsi, des sujets ayant trait à la justice sénégalaise, le processus électoral et les élections législatives, la politique sanitaire du Sénégal et la transition en Gambie ont été abordés lors de notre dernière rencontre ordinaire tenue le vendre dernier.



La COS/M23, se référant à l’issue désinvolte connue par plusieurs dossiers judiciaires gérés tout récemment par le pouvoir en place, vient alerter l’opinion nationale sur les relents politiciens dont souffre le traitement du cas de Monsieur Bamba FALL, Maire de la Médina. La COS/M23 éprouve de guerre lasse, de réelles craintes d’instrumentalisation de la justice sénégalaise par le pouvoir en place, aux fins d’exercer un acharnement injustifié sur des citoyens Sénégalais libres, comme il nous a habitués.



Tout en dénonçant avec force ces inepties, la COS/M23 interpelle encore une fois les acteurs de la justice sénégalaise en leur demandant de se maintenir dans la même veine qu’il y a quelques mois de cela, en exigeant la fin du diktat et de l’immixtion de l’exécutif dans la marche de ce pouvoir, pour des règlements de comptes. La COS/M23 manifeste tout son soutien à Monsieur Bamba FALL, et exige sa libération incessante, en attendant une enquête libre et objective qui puisse étayer sa culpabilité ou son innocence de manière incontestable.



S’agissant de "l’affaire Barthélémy Dias", la COS/23 poursuit la même dynamique, pour exiger le respect du droit et d’une justice libre dans le traitement de ce dossier. Par ailleurs, la COS/M23 demande au Président de la République Monsieur Macky SALL, de se conformer à ses engagements de campagnes, en rendant effective la séparation des pouvoirs, pour permettre un fonctionnement objectif et libre de la justice sénégalaise.



La COS/M23 dénonce sans réserve la conduite de Monsieur Macky SALL et son pouvoir dans le cadre de ses rapports avec l’opposition, à l’occasion du dialogue sur le processus électoral et la mise en place du Comité de veille du processus électoral. La COS/M23 désapprouve la posture inélégante de Monsieur Macky SALL, par des décisions unilatérales et surprenantes, facilitées par une majorité mécanique à l’Assemblée nationale. Cela, tout en indexant le ministre de l’Intérieur Monsieur Abdoulaye Daouda DIALLO qui, en bras armé de ce dernier, use de subterfuges et de comportements dilatoires pour hypothéquer l’expression libre et transparente des Sénégalais lors de ces élections législatives de 2017 à venir.



La COS/M23 exige de Monsieur Macky SALL, la nomination d’une personnalité neutre pour l’organisation de ces consultations électorales, en remplacement de Monsieur Abdoulaye Daouda DIALLO, qui n’inspire aucune confiance et ne garantit aucune équité pour un processus transparent, si partisan qu’il est.Par ailleurs, la COS/M23 exhorte l’opposition sénégalaise, Mankko Wattu Sénégal et les forces citoyennes impliquées dans le processus à assumer leur posture, en récusant radicalement et sans appel, l’organisation de ces élections par Monsieur Abdoulaye Daouda DIALLO. Dans la même veine, la COS/M23 s’attend à une démarche logique de l’opposition, en cohérence aux prétentions de cette dernière pour des réformes politiques adéquates aux aspirations du peuple sénégalais.



Ainsi, la COS/M23 milite pour un axe programmatique commun, pour une liste unique de l’opposition et de forces vives opposées à la gestion autocratique de Monsieur Macky SALL et son pouvoir. Ceci, pour rappeler les vertus de l’union des forces face à la belligérance de positionnement crypto personnel, pour une opposition faible et sans effets dans l’individualisme partisan, et inefficace contre une majorité parlementaire de la 13ème législature.



Portant sur la politique sanitaire de l’Etat du Sénégal, la COS/M23 dénonce avec la rigueur qui sied, la situation délétère causée par la panne de la Radiothérapie de l’hôpital Aristide Le Dantec, au détriment de nos concitoyens malades du cancer.



La COS/M23 trouve inadmissible le manque de vigilance du régime en place, plus préoccupé par les milliards de Fonds politiques et de dépenses de prestige, qu’un budget consistant pour prendre en charge les problématiques de santé publiques. La COS/M23 demande à Monsieur Macky SALL et son pouvoir d’accorder plus d’attention à la sécurité sanitaire des Sénégalais qu’aux rubriques politiciennes du budget national, et de faciliter davantage l’accès à ces soins aux Sénégalais déjà pris dans l’étau de la pauvreté et de la précarité.



La COS/m23 exhorte le pouvoir en place d’accorder plus d’importance au secteur sanitaire, par le relèvement effectif du plateau médical, de veiller à la continuité des services de soins, et de renforcer sa politique de modernisation des structures hospitalières au bénéfices des populations.



Dans un autre registre, la COS/M23 salue l’issue heureuse dans le dénouement de la crise post-électorale en Gambie. La COS/M23 félicite toutes les parties qui se sont engagées dans la résolution pacifique de cette crise de trop, pour une région déjà assez éprouvée par des conflits armées et un état d’insécurité très avancé. La COS/M23 salue l’implication sans réserves des différentes entités, et demande à la CEDEAO de renforcer sa politique régionale pour défendre davantage les peuples contre les abus et les dérives de quelque pouvoir que ce soit.



Pour finir, par son slogan « L’ESSENTIEL, LE SENEGAL », la COS/M23 réitère sa détermination et son engagement citoyen pour l’amélioration des conditions de vie des citoyens Sénégalais, des communautés, pour un éveil citoyen et l’amélioration des politiques publiques au bénéfice du développement, dans son caractère le plus englobant.



Par souci et par conviction, vive le Sénégal, vive la Nation !



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook