La COS/M23 va sortir un Document d’Orientations Parlementaires ce 23 juin

La Commission Orientations et Stratégies COS/M23 va partager avec l’opinion nationale et internationale ce vendredi 23 juin 2017 son Document d’Orientations Parlementaires, un recueil de réformes profondes et fortes, d’orientations et de projets de législature qui veut impulser « une vraie rupture et une nouvelle forme d’Assemblée nationale ».



« La COS/M23 donne rendez-vous à l’opinion, le vendredi 23 juin 2017, une date symbolique et pleine de sens historique, pour partager avec les Sénégalais, son Document d’Orientations Parlementaires. Un document qui sera un recueil de réformes profondes et fortes, d’orientations et de projets de législature, en phase avec la vision et les principes de la COS/M23 pour une vraie rupture et une nouvelle forme d’Assemblée nationale. Un document qui servira de référence à la COS/M23, pour évaluer et soutenir les meilleures offres possibles, de quelques camps qu’elles soient. », a informé le M3+23



Toutefois, se voulant respecter l’esprit démocratique par la diversité des acteurs en compétition, la COS/M23 s’est dite préoccupé et inquiet du nombre très élevé de listes en compétition. Le COS/M23 déplore ainsi «une situation qui permet d’interpeller le pouvoir en place, sur l’obligation de mettre en œuvre la Loi sur la modernisation des partis politiques », afin de « rationnaliser l’espace démocratique, par des politiques efficientes et bénéfiques aux finances publiques. »



Enfin, la COS/M23 que dirige Abdourakhmane Sow a lancé un appel retentissant « à la responsabilité de tous les acteurs, pour la tenue transparente et pacifique des ces élections » législatives du 30 juillet prochain.



