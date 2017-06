La COSYDEP se félicite de l'absence de grèves et appelle à maintenir la dynamique pour une année scolaire réussie

Le Conseil d’Administration (CA) de la COSYDEP a appelé vendredi, les acteurs de l’Education à maintenir la dynamique notée dès le début de cette année scolaire, marquée par une absence de grèves récurrentes et une utilisation optimale du quantum horaire.



Le CA de la Coalition des organisations en synergie pour la défense de l’éducation publique a lancé un appel dans une déclaration sur la fin de l’année scolaire, intitulé « Un début rassurant, une fin à réussir; anticipons sur l’année à venir ».



Il se réjouit, dans les colonnes de "Libération", de ce que l’année scolaire « aura été globalement positive parce que sans grèves ni du côté des enseignants ni du côté des élèves ».



Pour le CA de ladite organisation, l’absence de perturbations devrait logiquement avoir des retombées positives sur les résultats.



« En vérité cette année d’exception positive dans l’utilisation du quantum horaire constaté à tous les niveaux de l’enseignement, devrait normalement se refléter sur les résultats au regard du lien indéchirable qui existe entre temps effectif de travail et performances », analyse le Ca de la COSYDEP.



Toutefois, il relève quelques points inquiétants qui s’apparentent à des défis.

La déclaration cite à cet effet, "la lancinante et quasi-structurelle question des enfants sans pièce d’état civil" et "les menaces de boycott de la supervision et la correction des épreuves de baccalauréat par des enseignants".



Elle évoque aussi "la querelle déroulante autour des fuites et fraudes qui polluent l’atmosphère scolaire te crée des clivages entre l’administration les syndicats".







