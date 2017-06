La CPI demande l'arrestation immédiate du fils de Kadhafi

La procureure de la Cour pénale internationale (CPI) a demandé mercredi, l'arrestation immédiate du fils de l'ex-dictateur libyen Mouammar Kadhafi, Seif al-Islam, qu'un groupe armé libyen affirme avoir relâché vendredi.



Le mandat d'arrêt délivré à son encontre en 2011 pour crimes contre l'humanité "est toujours en vigueur et la Libye est tenue de procéder immédiatement à l'arrestation de Seif al-Islam Kadhafi et de le remettre à la CPI, indépendamment de toute prétendue loi d'amnistie en Libye", a déclaré Fatou Bensouda dans un communiqué.



D'après le parquet libyen, Seif al-Islam est par ailleurs toujours recherché par les autorités judiciaires de Tripoli, où il avait été condamné à mort en 2015 pour son rôle dans la répression du soulèvement contre son père.



Loi d'amnistie



Il n'avait pas assisté au procès -dénoncé comme expéditif par l'ONU et des ONG- puisqu'il était détenu par un groupe armé de Zenten, à 170 kilomètres au sud-ouest de Tripoli.



Or samedi, ce groupe armé, la "Brigade Abou Bakr al-Sadiq", a affirmé que Seif al-Islam avait été libéré en application d'une loi d'amnistie promulguée par les autorités non reconnues basées dans l'est libyen et opposées au gouvernement d'union nationale (GNA) installé à Tripoli.



"Nous vérifions à l'heure actuelle ces informations et prenons les mesures qui s'imposent pour déterminer où se trouve Seif al-Islam Kadhafi", a précisé la procureure de la CPI.



Fatou Bensouda a invité les autorités libyennes, le Conseil de sécurité de l'ONU et les Etats concernés à transmettre "tout renseignement pertinent dont ils disposeraient".