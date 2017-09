La Caisse des Dépôts et Consignations devient "privée" : Aliou Sall échappe à tout contrôle La Caisse des Dépôts et Consignations occupée désormais par Aliou Sall change de statut en devant une société de droit privée. Ce changement de statut lui permet, désormais, de se soustraire au contrôle du ministre des Finances, de la Cour des Comptes et de tout autre organe de contrôle.

Selon Rewmi qui a livré l’information, cette décision a été cependant antérieure à la nomination d’Aliou Sall comme Directeur général. Aujourd’hui, la CDC peut, en quelque sorte, faire ce qu’elle veut en matière commerciale.



Elle peut ainsi faire des investissements, entrer dans le capital des investissements, prêter de l’argent, entrer dans le capital de sociétés, construire et louer des immeubles, faire du commerce, de l’agriculture ou toute autre activité de rentabilité économique.



