La Cellule d’appui à la protection de l’enfance (CAPE) porte plainte dans l’affaire de la petite fille qui insulte sur Facebook

Dimanche 18 Juin 2017

L’affaire défraie la chronique sur la toile. C’est une petite fille filmée qui tient des propos déplacés pour une môme de son âge, avec la complicité de grandes personnes qui l’encouragent dans ses œuvres. La vidéo a été publiée sur Facebook. Ce qui gène plus, est que la petite porte une perruque comme les grandes personnes. Sans pudeur, elle s’est laissée entraîner par ceux qui l’entourent.

Partant de ce constat, la Cellule d’appui à la protection de l’enfance (CAPE) compte porter plainte contre l’adulte qui a filmé et publié la vidéo. Le député Cheikh Oumar Sy demande au procureur de s’auto-saisir et d’arrêter les parents de la fillette.

Nous y reviendrons



metrodakar



