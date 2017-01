La Chambre d’accusation saisie pour la radiation du commissaire central de Dakar L’un des Avocats de Bamba Fall et Cie, en l’occurrence Me Ciré Clédor Ly, ne badinait pas, lorsqu’il menaçait de plainte contre le commissaire central de Dakar.



La preuve, la robe noire a saisi la Chambre d’accusation, aux fins de demander à la juridiction de procéder à la suspension du flic Ndiaré Sène pour excès et abus dans l’exercice de ses fonctions.



Me Ciré Clédor Ly souhaite, également, que les faits soient instruits dans l’optique de prononcer la radiation du commissaire.



Pour rappel, le commissaire avait éconduit, vendredi dernier, l’Avocat venu dans ses locaux, pour voir Bamba Fall et Cie, ses clients, qui y étaient en garde-à-vue.



Actusen.com





