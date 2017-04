« La Chine sera le plus fidèle partenaire de l'Afrique pour l’accélération de l’industrialisation, la modernisation agricole et le renforcement de capacités d’auto-développement » (ambassadeur)

Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Avril 2017 à 18:08



Son Excellence Zhang Xun, ambassadeur de Chine au Sénégal a déclaré ce matin au centre d’études en relations internationales et stratégiques de la faculté des sciences juridiques et politiques de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar que la Chine sera le plus fidèle partenaire de ‘Afrique pour l’accélération de l’industrialisation, la modernisation agricole et le renforcement de capacités d’auto-développement.



C’est un plaidoyer pour la Chinafrique auquel s’est livré ce matin son Excellence Zhang Xun, ambassadeur de Chine au Sénégal au centre d’études en relations internationales et stratégiques de la faculté des sciences juridiques et politiques de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar.



« Actuellement, la relation sino-africaine se trouve au meilleur moment de son histoire. La Chine était l’ami le plus sincère de l’Afrique dans la cause de l’indépendance et de la libération. Et aujourd’hui, elle sera le plus fidèle partenaire de ‘Afrique pour l’accélération de l’industrialisation, la modernisation agricole et le renforcement de capacités d’auto-développement », a estimé Son Excellence Zhang Xun, ambassadeur de Chine au Sénégal.



« A ce nouveau point de départ, elle entend travailler main dans la main avec les frères africains pour ouvrir une nouvelle ère de coopération gagnant-gagnant et le développement partagé », a t-il ajouté tout en incitant la jeunesse africaine « à prêter intérêt et soutien à la coopération sino-africaine et à y apporter sagesse et proposition, afin que cette coopération maintienne toujours son dynamisme au plus grand bénéfice des peuples chinois et africains ».



Mor Diouf

