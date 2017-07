La Coalition Benno Bokk Yakaar de Kaolack bénie par Baba Lamine Niasse

La machine électorale des «aperistes» de Kaolack semble avoir atteint sa vitesse de croisière, hier. Après la grande Assemblée générale (Ag) des enseignants, le responsable politique, Modou Ndiaye Rahma vient de voir les efforts de son équipe, couronnés de succès.



A force de multiplier les descentes sur le terrain, les navettes entre la commune et le département et les interminables visites de proximité et de courtoisie, la délégation de Modou Ndiaye Rahma a décroché la bénédiction de Serigne Cheikh Ibrahima Lamine Niasse, plus connu sous le nom de Baba Lamine Niasse.



«Nous connaissons votre détermination, votre engagement, votre présence aux côtés des populations de Kaolack. Et vous faites partie des équipiers qui font gagner leur équipe à tous les coups. Pour votre ouverture, pour votre persévérance et votre droiture, sachez que vous avez ma bénédiction. Je bénis vos actions et j’ai prié pour vous. Et vous allez gagner inchalla », a lancé Baba Lamine Niasse en direction de Modou Ndiaye Rahma, qui était accompagné d’une très forte délégation composée de membres du camp présidentiel.



Revigoré par ce soutien aussi spirituel qu’éloquent, les souteneurs du président de la République, Macky Sall, en compagnie de Modou Ndiaye Rahma sont plus que jamais convaincus de la victoire de la Coalition de la majorité.



Aussi ont-ils décidé d’accélérer la cadence de la campagne électorale dans toute la zone de Kaolack. Constant dans le discours fédérateur qu’il prononce à chaque étape pour offrir au Chef de l’Etat, Macky Sall, une majorité confortable à l’Assemblée nationale, M. Ndiaye a réitéré son appel à l’endroit des responsables politiques du camp présidentiel, pour une présence plus convaincante sur le terrain de la campagne électorale.