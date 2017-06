La Coalition Sénégal Dey Dem de Cheikh Tidiane Gadio & Cie, préoccupée par la pléthore des listes

La coalition pôle ALTERNATIF/3ème voie: Sénégal Dey Dem co-présidée par Cheikh Tidiane Gadio (Mpcl) et Fatou Sow Sarr( Plateforme pour le Leadership du Futur) a exprimé ce lundi 12 juin, toute sa profonde préoccupation sur la faisabilité du vote du 30 juillet prochain, compte tenu du nombre pléthorique des listes.



Lors d’un face-à-face organisé avec la presse au nouveau siège du Mpc-luy jot jotna, sis à Grand Yoff, Cheikh Tidiane Gadio, est d’avis que jamais dans l’histoire politique du Sénégal, une élection n’a atteint à un tel nombre de listes. Ce qui lui laisse présager « une volonté de sabotage » de la part du pouvoir.



« On n’a jamais vu dans l’histoire du Sénégal une élection avec 47 listes. Beaucoup de Sénégalais sont convaincus, à tort ou à raison, que le régime actuel, a une responsabilité dans cette inflation de listes présentées. C’est comme s’il y avait une volonté de saboter ces élections», se désole ainsi Cheikh Tidiane Gadio, par ailleurs tête de liste de ladite coalition Sénégal Dey Dem.



« Comment 47 représentants de 47 coalitions plus l’administration, plus la CENA peuvent dans une salle de classe, partout au Sénégal, organiser le vote? Pourquoi la distribution des cartes d’identité biométriques CEDEAO est aussi problématique. Est-ce qu’on serait retourné à l'âge de la politique de rétention des cartes du vieux parti socialiste », s’interroge ainsi, la tête de liste de la coalition Sénégal Dey Dem sur la faisabilité pratique de ces prochaines élections.



A ces diverses questions, Cheikh Tidiane Gadio appelle à une discussion sérieuse entre les différentes parties prenantes pour y apporter des solutions.



Landing DIEDHIOU, Leral