La Cojer de Grand Yoff : « Y en a Marre cherche à justifier les fonds qu’il a reçus de certains organismes internationaux »

Le rassemblement de ce vendredi 7 avril initié par les Y en a ‘’Marristes’’ à la place de l’Obélisque est perçu par les jeunes militants de couleur marron-beige de Grand Yoff comme une façon de justifier de justifier les fonds qu’il a reçus de certains organismes internationaux, note le communiqué parvenu à la Rédaction de Leral.net.



« Le mouvement Y en a Marre, cherche à justifier les fonds qu’il a reçus de certains organismes internationaux, c’est pourquoi il veut investir la rue. Mais c’est peine perdue, car c’est un mouvement en perte de vitesse qui cherche du buzz ».



Invitant l’opposition à assainir le débat politique et se constituer en force de proposition, la Cojer de Grand Yoff soutient que l’affaire Khalifa Sall n’a aucun relent politique et par conséquent, les partisans du maire doivent se ressaisir et laisser la justice dire le droit.



Landing DIEDHIOU, Leral.net